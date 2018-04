"Eldorado" na Festiwalu Filmowym Millennium Docs Against Gravity

15. Festiwal Filmowy Millennium Docs Against Gravity odbędzie się w dniach 11-20 maja w Warszawie i Wrocławiu, w Gdyni 16-25 maja, w Lublinie 14–21 maja. Lokalna edycja festiwalu będzie miała miejsce także w Bydgoszczy, która odbędzie się 19–26 maja.Kiedy urodzony w 1941 roku reżyser filmu Markus Imhoof (znany polskim widzom z hitu) był małym chłopcem i mieszkał w Szwajcarii, jego rodzice przyjęli do domu młodą włoską uchodźczynię o imieniu Giovanna. Ale globalna polityka rozdarła przyjaźń dwójki dzieci. Wspomnienia z tych wydarzeń skłoniły go do odniesienia się do obecnej polityki uchodźczej w Europie.Filmkwestionuje obowiązujący dziś system zorganizowanej pomocy uchodźcom, który sprowadza ich do roli ofiar i wtłacza w błędne koło ekonomicznych interesów. Film otrzymał specjalne wyróżnienie jury Nagrody Amnesty International na tegorocznym Festiwalu Filmowym w Berlinie. Teraz powalczy o Grand Prix – Nagrodę Banku Millennium 15. Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity!Wszystkie filmy z Konkursu Głównego 15. Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity:Alenie jest jedynym filmem, który dotyczy kwestii współczesnych migracji. W sekcji Mistrzowie tegorocznej edycji 15. Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity najnowszy film("Human Flow") Ai Weiweia "Nie ma kryzysu migracyjnego, jest kryzys ludzki" – twierdzi Ai Weiwei , jeden z najbardziej znanych chińskich współczesnych artystów. Trwa największe wysiedlenie ludzi od czasów II wojny światowej. Ponad 65 milionów osób na całym świecie zostało zmuszonych do opuszczenia domów, aby uniknąć głodu, zmiany klimatu i wojny. Film jest obrazem tej masowej ludzkiej migracji.To epicka podróż filmowa światowej sławy artysty Ai Weiweia , który wyjaśnia oszałamiającą skalę kryzysu uchodźczego oraz jego wpływ na współczesnego człowieka. Nakręcony z dużym produkcyjnym rozmachem, w trakcie jednego roku, w 23 krajach film przedstawia łańcuch ludzkich historii niemal z całego świata. Ten film pojawia się w decydującym momencie – gdy tolerancja, współczucie i wzajemne zaufanie są potrzebne bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Ai Weiwei jest prawdopodobnie jednym z najbardziej znanych chińskich artystów współczesnych. Swoje życie rozpoczął jako przesiedleniec, co odcisnęło swoje piętno na jego postrzeganiu świata.Mimo iżjest największą dotychczasową produkcją Ai Weiweia, we wszystkich swoich filmach reżyser posługuje się surowym stylem przywodzącym na myśl cinema verité. Demokratyczne oko kamery szuka sprawiedliwości dla zwykłych ludzi. W filmach Ai Weiwei zawsze występuje jako on sam.Obecność reżysera stanowi dla widza punkt zaczepienia: podążamy za nim i oswaja nas ze światem, który jest nieprzyjemny, surowy i pełen emocji. "Film to najprostszy środek komunikacji, który może docierać do szerokiej publiczności," mówi reżyser. W kwestii tego, jak silnie oddziałuje film, reżyser dodaje: "Jestem pewien, że jako ludzie możemy się nawzajem przekonywać do podejmowania właściwych decyzji".