"Europa filmowa" od 7 stycznia w Canal+ Discovery

Canal+ Discovery zaprasza na niezwykłą podróż po filmowej Europie. Aktor Rafał Zawierucha odwiedzi m.in. Paryż, Rzym, Pragę, Toskanię i Prowansję, a tam miejsca, gdzie świat realny zamienił się w filmową iluzję. Pokaże nam miejsca, gdzie kręcono najsłynniejsze hollywoodzkie i europejskie filmy. To niezwykłe, jak filmowcy potrafią zamienić z pozoru zwyczajną ulicę czy most w fantastyczną scenografię. Dzięki Rafałowi poznamy tajniki ich pracy.Rafał pokaże widzom wyjątkowe miejsce w Londynie – Old Royal Naval College, w którym nakręcono ponad osiemdziesiąt filmów! Czy wiecie, że ta monumentalna budowla posłużyła jako scenografia do takich hitów jak? Filmowcy po prostu uwielbiają to miejsce, bo to największa, gotowa scenografia na świecie!Zobaczycie, jaki wpływ miała architektura Paryża na film- opowie o tym kierownik produkcji Gilles Castera . W Paryżu Rafał spotka się ponadto z Anne Seibel , nominowaną do Oscara scenografką. W Rzymie na Piazza del Popolo nasz prowadzący porozmawia ze scenografemToskanię przemierzy śladami filmu Jeremym Ironsem , a w Prowansji stanie na czerwonym dywanie w Cannes, gdzie nakręcono komedięProgram "Europa filmowa" od 7 stycznia, w niedziele o 12:30