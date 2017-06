"Fantastyczna Czwórka" powróci do kin... jako film dla dzieci

20th Century Fox znalazło sposób na powrót Fantastycznej Czwórki do kin, przy całkowitym odcięciu się od dwóch dotychczasowych prób stworzenia kasowej serii. A w każdym razie tak twierdzi portal Bleeding Cool.Studio zamierza bowiem wyprodukowaćjako familijną przygodówkę. Klimatem ma trochę przypominać "Iniemamocnych". Zmieni się też nieco skład tytułowej Czwórki. Thing i Human Torch pozostaną, ale miejsce Reeda Richardsa i Susan Storm zajmą ich dzieci: Franklin i Valeria.Projekt ma już nawet wstępną wersję scenariusza. Przygotował ją autor Seth Grahame-Smith . Dla fanów komiksów może to stanowić znak ostrzegawczy. Był on bowiem jednym z tych, którzy poprawiali scenariuszw reżyserii Josha Tranka 20th Century Fox jest zobowiązane do produkcji kolejnych filmów o Fantastycznej Czwórce, nawet jeśli nie ma na bohaterów pomysłu. Jeśli przestanie to robić, prawa do postaci wrócą do Marvela.