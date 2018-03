"Gambit" ma już nowego reżysera? Początek zdjęć w czerwcu

Czyżby ten dzień w końcu nadszedł? Po wielu, wielu latach mówienia o filmie, 20th Century Fox jest podobno gotowe ruszyć z produkcją. Jeśli wierzyć doniesieniom portalu Omega Underground, to pierwszy klaps na planie widowiska padnie 19 czerwca.A to oznacza, że studio wybrało już nowego reżysera projektu. Niestety Omega Underground nie podaje jego nazwiska. Wiemy za to, gdzie kręcona będzie większość scen. To Nowy Orlean, w którym w najbliższych miesiącach przebywać też będzie ekipaPrzypomnijmy, żenie ma szczęścia do osób wybranych do jego realizacji. Rupert Wyatt Gore Verbinski zasiadali na stołku reżysera i wszyscy go opuścili. Ten ostatni zrobił to w styczniu tego roku.Co interesujące, 20th Century Fox, które drastycznie opóźnia wejście do kin innych swoich komiksowych widowisk, premierynie rusza. Wciąż jest ona planowana na czerwiec 2019 roku. Gwiazdą obrazu niezmiennie pozostaje Channing Tatum Ekranizacja komiksu Marvela przedstawi wydarzenia, które doprowadziły do "przemiany" bohatera w sławnego Gambita. Jest on stosunkowo młodą postacią w komiksowym świecie Marvela. Po raz pierwszy pojawił się w 1990 roku w zeszycie "Uncanny X-Men" nr 14. Remy Etienne LeBeau pochodzi z Nowego Orleanu i jest bardzo dumny ze swojego dziedzictwa. Porwany ze szpitala, był wychowany przez klan LeBeau, którego członkowie wierzyli, że jest dzieckiem z proroctw zapowiadającym zjednoczenie gildii złodziei i zabójców. Na ślubie z wnuczką przywódcy gildii zabójców został wyzwany na pojedynek przez brata swojej żony. Zabił go, za co został wygnany. Tak rozpoczęły się jego wojaże po świecie, podczas których spotkał Storm i trafił do X-Menów.