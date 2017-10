"Gambit" w rękach reżysera "Lekarstwa na życie"

20th Century Fox jest już gotowe raz jeszcze spróbować doprowadzić do realizacji komiksowego widowiska. Studio właśnie prowadzi rozmowy z Gore'em Verbinskim ) w sprawie wyreżyserowania przez niego filmu.jest w planach wytwórni od dawna. Pierwotnie miał go nakręcić Rupert Wyatt , a zdjęcia miały się rozpocząć w 2015 roku. Jednak Wyatt porzucił projekt po tym, jak 20th Century Fox odrzuciło jego wizję widowiska. Po długich poszukiwaniach następcą został Doug Liman , a zdjęcia miały być kręcone w ubiegłym roku. Jednak i ten termin nie został dochowany, ponieważ Fox postanowiło zatrudnić nowego scenarzystę. Został nim Josh Zetumer . Sam Liman nie chciał czekać i zajął się innymi projektami.Ostatnio krążą po sieci plotki, jakoby w filmie miał się pojawić Daniel Craig . Podobno ma mu zostać powierzona rola głównego złego całego uniwersum mutantów - Mistera Sinistera.Ekranizacja komiksu Marvela przedstawi wydarzenia, które doprowadziły do "przemiany" bohatera w sławnego Gambita. Jest on stosunkowo młodą postacią w komiksowym świecie Marvela. Po raz pierwszy pojawił się w 1990 roku w zeszycie "Uncanny X-Men" nr 14. Remy Etienne LeBeau pochodzi z Nowego Orleanu i jest bardzo dumny ze swojego dziedzictwa. Porwany ze szpitala, był wychowany przez klan LeBeau, którego członkowie wierzyli, że jest dzieckiem z proroctw zapowiadającym zjednoczenie gildii złodziei i zabójców. Na ślubie z wnuczką przywódcy gildii zabójców został wyzwany na pojedynek przez brata swojej żony. Zabił go, za co został wygnany. Tak rozpoczęły się jego wojaże po świecie, podczas których spotkał Storm i trafił do X-Menów.