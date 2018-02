"Geostorm" na Blu-ray i DVD od 28 lutego

Kiedy katastrofalne w skutkach zmiany klimatu zaczynają zagrażać istnieniu Ziemi, rządy wszystkich państw świata jednoczą siły i tworzą program o kryptonimie Dutch Boy Program. Obejmuje on sieć satelitów otaczających całą planetę, które uzbrojono w technologie z dziedziny geoinżynierii zaprojektowane, aby powstrzymywać powstawanie klęsk żywiołowych. Po dwóch latach niezakłóconego działania, system ochronny zaczyna szwankować. Zadanie usunięcia awarii zostaje powierzone dwóm braciom. Jake ( Gerard Butler ) i Max ( Jim Sturgess ) od dawna jednak nie utrzymują ze sobą kontaktu. Teraz muszą zjednoczyć siły, zanim olbrzymich rozmiarów geoburza pochłonie całą planetę...to debiut reżyserski Deana Devlina , scenarzysty i producenta odpowiedzialnego za realizację takich przebojów jakczy. Główne role w filmie zagrali Gerard Butler ), Jim Sturgess ), Abbie Cornish ), Alexandra Maria Lara ), Daniel Wu (serial), nominowany do Oscara Andy Garcia ) oraz czterokrotnie nominowany do Oscara Ed Harris ).– Ten powstał dzięki mojej córce – wspomina Dean Devlin , który jest nie tylko reżyserem filmu, ale również jego współscenarzystą. – Kiedy miała 7 lat i dowiedziała się w szkole o zmianach klimatycznych zapytała mnie czemu ludzie nie zbudują maszyny, która mogłaby to wszystko naprawić. To dziecinne, naiwne pytanie stało się podstawą pomysłu na jakim opiera się, opowieści o tym co może się wydarzyć jeśli nie rozwiążemy naszych problemów teraz i będziemy starali się nadrobić stracony czas za pomocą jakiejś maszyny – dodaje filmowiec.Na ekrany kinwszedł w październiku ubiegłego roku. W kinach na całym świecie osiągnął wynik na poziomie 210 milionów dolarów.W poszukiwaniu odpowiedzi: Reżyser Dean Devlin wspomina, co zainspirowało twórców do realizacji "Geostormu"Międzynarodowe wydarzenie: Członkowie ekipy i obsady opowiadają o globalnej współpracy nad filmemSieją zniszczenie: Nowatorskie efekty specjalne i technologie wykorzystane w scenach chaosu i klęsk żywiołowychW poszukiwaniu odpowiedzi: Reżyser Dean Devlin wspomina, co zainspirowało twórców do realizacji "Geostormu"