"Gra o tron": w planach jest aż pięć spin-offów!

Dwa tygodnie temu stacja HBO ujawniła, że trwają prace nad czterema nowymi serialami rozgrywającymi się w świecieWczoraj twórca literackiego pierwowzoru George R.R. Martin ujawnił, iż w planach jest jeszcze piąty projekt.Autor nie chciał, niestety, zdradzić nazwiska scenarzysty pracującego nad kolejnym serialem. Napisał tylko, że to "świetny facet i dobry pisarz", który jak mało kto zna i kocha literacki świat Westeros.Jednocześnie Martin przyznał, iż niezbyt podoba mu się nazywanie nowych seriali spin-offami. Jego zdaniem takie określenie nie pasuje do tych przedsięwzięć.Poniżej prezentujemy nazwiska autorów zaangażowanych w cztery wcześniej ogłoszone serie: Jane Goldman (cykl) i George R.R. Martin ) i George R.R. Martin Dla fanów "Pieśni lodu i ognia" udział Martina musi być raczej złą wiadomością. Oznacza bowiem mniej czasu na kończenie literackiego cyklu.Nie wiadomo, kiedy seriale trafią do produkcji. Stacja podkreśla też, że nie wszystkie mogą zostać zrealizowane. Decyzje w tej sprawie będą podejmowane indywidualnie, kiedy każdy z projektów będzie miał gotowy scenariusz.