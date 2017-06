"Gra o tron" bije pirotechniczny rekord

Wygląda na to, żepobije kolejny rekord, ale tym razem nie chodzi o oglądalność, albo ilość nielegalnych pobrań z internetu. Otóż pracujący na planie siódmego sezonu pirotechnicy podpalili najwięcej osób - w tym samym czasie, w jednej scenie.W Księdze Rekordów Guinessa nie ma póki co podobnej kategorii, lecz showrunner David Benioff jest pewny, że znajdzie się dla niej miejsce. W scenie ataku smoków Daenerys na armię nieprzyjaciela, specjalista od pirotechniki podpalił jednocześnie aż dwudziestu kaskaderów, zaś liczba fikcyjnych ofiar oparzeń wyniosła aż 73, co samo w sobie jest osobnym rekordem. "Do tej pory rekord symultanicznie podpalonych kaskaderów należał do- zwraca uwagę Benioff - i wynosił 13 osób. Wwidzieliśmy 18 częściowo podpalonych osób"Nie wiem, czy chwalenie się podobnymi rzeczami wyjdzie producentom na zdrowie - w dobie tak częstych ataków terrorystycznych może być ryzykowne. Mam tylko nadzieję, że poświęcenie pirotechników przełoży się w jakimś stopniu na kolejny, doskonały sezon.