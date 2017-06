"Gra o tron" dobiegnie końca w 2019 roku?

3 2 1



Już w lipcu na antenę HBO trafi siódmy, przedostatni sezon. I wszystko wskazuje na to, że na dłuższy czas będzie on ostatnim. Tak przynajmniej sugeruje Casey Bloys, szef programowy stacji.W wywiadzie udzielonym EW stwierdził, że twórcymają bardzo ambitny plan na ósmy sezon serialu. Skala każdego odcinka ma być porównywalna z kinowymi widowiskami. To jednak wymaga czasu. A to oznacza, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że finałzobaczymy dopiero w 2019 roku.Bloys odniósł się również do doniesień o pracach nad czterema (lub pięcioma) spin-offami i prequelami serialu. Przyznał, że rozpoczęto prace równolegle nad całą masą projektów powiązanych z. Nie oznacza to jednak, że cokolwiek z tego wyniknie. Możliwe, że do produkcji trafi tylko jeden z opracowywanych projektów. Jest też prawdopodobne, że wszystkie wylądują w koszu.Bloys podkreśla, że dla HBO liczy się przede wszystkim jakość. Jeśli więc opracowywane seriale nie będą spełniać wyśrubowanych wymagań, nic z nich nie wyniknie. Jeśli jednak choć jeden okaże się wystarczająco dobry, to HBO nie zamierza się śpieszyć z jego realizacją. Dlatego też nawet w przypadku zlecenia spin-offu, nie zobaczymy go na antenie stacji zbyt szybko.