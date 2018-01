"Gra o tron" ma najlepszych reżyserów

W czwartek Amerykańska Gildia Reżyserów ogłosi nominacje w kategoriach kinowych. Jednak już w środę poznaliśmy najlepszych – zdaniem organizacji – reżyserów serialowych i dokumentalistów.Wielki trium święci. Reżyserzy aż trzech odcinków walczą o nagrodę w kategorii serial dramatyczny. Dwie nominacje zdobył też w kategorii reżyseria w serialu komediowym. W kategorii produkcji dokumentalnych zaskakuje brak Bretta Morgena , czyli reżysera- filmu będącego faworytem do zdobycia Oscara dla najlepszego pełnometrażowego dokumentu.Nominacje do 70. edycji nagród Gildii znajdziecie poniżej. Uroczysta gala wręczenia statuetek odbędzie się 3 lutego.odc. The Gateodc. Offredodc. The Dragon and the Wolfodc. The Spoils of Warodc. Beyond the Wallodc. The Thiefodc. Server Errorodc. Thanksgivingodc. Chickletodc. The Marvelous Mrs. Maisel