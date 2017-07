"Gra o tron" skutecznym narzędziem walki z pornografią?

3 2 1



Wszystko wskazuje na to, żejest skutecznym narzędziem do walki z pornografią. Nowe odcinki serialu oznaczają dla stron pornograficzny wielkie straty związane ze znaczącym spadkiem oglądalności. Tak przynajmniej wynika z opublikowanych ostatnio danych.Kiedy w niedzielę HBO zaprezentowało pierwszy odcinek siódmego sezonu, ruch na jednym z największych portali zawierających materiały pornograficzne spadł o 4,5%. Jak podają przedstawiciele tego portalu, jest to bardzo duża zmiana, tym bardziej istotna, że w niedzielę ruch jest na niej większy niż zazwyczaj.Ten spadek nie jest też czymś wyjątkowym. Kiedy startował sezon szósty, ruch na owym portalu pornograficznym spadł o 4,1%. Odcinek czwarty poprzedniego sezonu doprowadził do zmniejszenia się liczby odwiedzin o 4,9%, a finał aż o 5,2%.Pierwszy odcinek siódmego sezonuobejrzało 16,1 mln osób. Z tego 10,1 mln obejrzało go na żywo, co jest nowym rekordem oglądalności stacji HBO.