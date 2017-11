"Gwiezdne wojny": będzie nowa trylogia i aktorski serial

3 2 1



Będzie kolejna trylogia osadzona w świecie. Taką informację na spotkaniu z inwestorami ogłosił szef koncernu The Walt Disney Co. Bob Iger. Nie podano na razie żadnych dat. Można jednak spodziewać się, że studio liczy na film w ciągu roku-dwóch lat od premiery dziewiątej częściPieczę nad nową trylogią studio powierzyło Rianowi Johnsonowi , czyli reżyserowi. Według portalu StarWars.com ma on być też scenarzystą i reżyserem pierwszej części. Producentem trylogii będzie z kolei stały współpracownik Johnsona O nowej trylogii wiemy jedynie tyle, że nie będzie bezpośrednio związana z historią klanu Skywalkerów. Zamiast tego mamy poznać zupełnie nowy zakątek galaktyki i oglądać przygody nieznanych dotąd bohaterów.Na tym jednak nie koniec informacji dotyczących. Po latach krygowania się Disney w końcu oficjalnie ogłasza, że powstanie pierwszy aktorski serial osadzony w tym świecie. Jego premiera wyznaczona została na rok 2019.O tym projekcie nie wiemy nic. Powstaje on na potrzeby platformy streamującej, którą Disney ogłosił już jakiś czas temu. Koncern liczy, że serialowezadziałają podobnie jak, którego premiera spowodowała znaczący wzrost użytkowników platformy stacji CBS – CBS All Access. Podobnie postępuje Warner Bros., które na potrzeby swojej platformy przygotowuje aktorski serialinspirowany komiksami o Młodych Tytanach.Na platformie Disneya zobaczymy również serialowe wersjeoraz