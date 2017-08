"Gwiezdne wojny IX" dostaną nowy scenariusz

Film o Hanie Solo to nie jedyna produkcja LucasFilm, wokół której zebrały się czarne chmury. Wielu fanów z niepokojem patrzy też na. Najnowsze informacje mogą tylko ten niepokój pogłębić, bo sugerują niezadowolenie szefostwa z obecnego stanu rzeczy.Zaczęło się od rozczarowania, jakie wywołał nowy film Colina Trevorrowa . Doszło nawet do tego, że pojawiły się głosy, by odsunąć Trevorrowa od reżyserowania ostatniej części. Na ten krok Kathleen Kennedy się nie zdecydowała, ale studio właśnie zatrudniło nową osobę do pracy na scenariuszem, który dotąd pozostawał w rękach Trevorrowa i jego stałego współpracownika (ale nie przyTeraz ciężar przygotowania właściwego zakończenia głównego cykluspadł na Anglika Jacka Thorne'a . Jest on autorem scenariuszy do. Jak mocno zmieni obecny tekst widowiska, tego na razie nie wiadomo.Wiemy za to, że musi się śpieszyć. Zdjęcia domają się bowiem rozpocząć w styczniu.