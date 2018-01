"Gwiezdne wojny IX" nie będą nr 1 w box offisie?

3 2 1



Czyżby po zaskakującym sukcesiewoda sodowa uderzyła do głowy szefowi Sony Pitures, Tomowi Rothmanowi ? A może wie on coś, z czego zwykli śmiertelnicy nie zdają sobie (jeszcze) sprawy? Pytania te rodzą się w głowach wszystkich, którzy przeczytali artykuł opublikowany w "The Wall Street Journal".Otóż dziennikarze gazety twierdzą, że Rothman chce, bytrafiło do kin w tym samym czasie, co dziewiąta część. Ponieważ oba widowiska skierowane są do tej samej widowni, szef Sony musi naprawdę wierzyć, że obraz z Dwayne'em Johnsonem może nawiązać równorzędną walkę z finałem nowej trylogii powstającej w ramach jednej z najpopularniejszych kinowych marek na świecie.Z drugiej strony Sony już teraz planuje starcie z Disneyem przed świętami Bożego Narodzenia 2019 roku. 18 grudnia do kin ma wejść bowiem, a tymczasem premierawyznaczona jest na 20 grudnia. Nie można więc wykluczyć, że widowisko o He-Manie wypadnie z grudniowych planów Sony i właśnie to miejsce zajmieOficjalnie Sony Pictures nie dało jeszcze zgody na realizację. Jest to jednak oczywiście tylko formalność.wystrzeliło znikąd (dowodem jest chociażby to, że polski dystrybutor uznał film za produkcję dziecięcą i wprowadził go wyłącznie w wersji z dubbingiem). Tymczasem globalne wpływy wynoszą obecnie 771,2 mln dolarów, a w Stanach jest piątym najbardziej kasowym tytułem Sony w całej historii studia (przegrywając wyłącznie z filmami o Spider-Manie).