"Han Solo" nie opowiada całej historii

Tradycją stało się już, że w przypadku wielkich widowisk Disneya to, co widzimy na ekranie, jest tylko częścią historii. Resztę trzeba przeczytać. Nie inaczej będzie w przypadkuJak podaje portal Entertainment Weekly, widowisku będzie towarzyszyć kilka publikacji, które rozszerzą historię Hana, Chewie'ego, Lando i innych postaci, a także lepiej powiążą wydarzenia pokazane w filmie z tym, co widzieliśmy na ekranie wcześniej.Jedną z tych publikacji jest powieśćDaniela José Oldera. Opowie ona o trzech różnych okresach życia Hana i Lando. Pierwsza rozgrywać się będzie przed wydarzeniami zi opowie o przygodach Lando i L3-37. Druga część rozgrywać się będzie w czasie pomiędzy. Skupi się na Hanie i Chewie'em oraz na Sanie Starros. Trzecia część rozgrywać się będzie po wydarzeniach znanych zi podprowadzać będzie pod historię znaną z nowej trylogii. Opowie o Hanie, Lei, Lando i Benie Solo.Drugą propozycją będzie powieśćRae Carson. Będzie to powieść młodzieżowa opowiadająca o Hanie Solo i Qi'rze, kiedy byli nastolatkami. Poznamy w niej ich walkę o przetrwanie na ulicach przemysłowego świata, jakim jest Corelleia.Z kolei Marvel przygotował komiks. Jego akcja rozgrywać się będzie przed wydarzeniami pokazanymi w