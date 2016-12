"Hannibal" stanie się miniserią?

3 2 1



Mamy dziś dobrą wiadomość dla fanów serii, która – ku zaskoczeniu wielu widzów – została zakończona po trzecim sezonie. I to w momencie tak istotnego dla fabuły zawieszenia akcji. Okazuje się, że autor serii – Bryan Fuller – jeszcze się nie poddał i stara się znaleźć najlepsze rozwiązanie, by móc dokończyć opowieść. Fuller wyraził swoje uznanie dla filmu, ale jednocześnie podkreślił, że książka wciąż skrywa wiele niewykorzystanych zakamarków, które mogłaby wydobyć jego seria. Jego najnowszym pomysłem jest zrealizowanie miniserii. Jak mówi: "Idealnie dla obsady byłoby robienie miniserii tu i tam. Sześć do ośmiu odcinków tu i sześć do ośmiu odcinków tam. Niech to będzie nieregularna seria". Po tych słowach można wnioskować, że Fuller rzeczywiście bardzo zależy na ty, by opowiedzieć tę historię do końca.Czy książka Thomasa Harrisa rzeczywiście ma tak duży potencjał i czy seria ma szansę go należycie wykorzystać, zostawiamy do Waszej oceny.