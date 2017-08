"Hannibal" znów usiądzie do stołu?

Conversations couldn't start until 2 years after the final airing of season 3. @neoprod has started those conversations. This takes time. — Bryan Fuller (@BryanFuller) 9 sierpnia 2017

Serialiczył 3. sezony, zdobył uznanie krytyków i całkiem sporą bazę entuzjastów. Czy jednak ujrzymy jego kontynuację w postaci kolejnego sezonu? Wiele na to wskazuje.Showrunner Bryan Fuller powiedział w sierpniu 2015 roku, że potrzebuje przynajmniej dwóch lat, aby usiąść do rozmów z producentką Marthą De Laurentiis w sprawie 4. sezonu (serial został anulowany ze względu na spadającą oglądalność). Przed paroma dniami fani spytali go więc na Twitterze, czy spełnił obietnicę. Twórca potwierdził, że wstępne rozmowy trwają, a producentka przedstawiła na dowód zdjęcie. Nie oznacza to oczywiście, że serial na pewno wróci na antenę. Ale to krok ku lepszemu."Obsada będzie na pokładzie, ja też. To kwestia znalezienia właściwego czasu, tak, żeby zsynchronizować wszystkie grafiki. Hugh Dancy Mads Mikkelsen to wspaniali współpracownicy i chciałbym kontynuować z nimi tę opowieść" - zapewniał niedawno Fuller . Oby dotrzymał słowa.to serialowa wersja opowieści o znanym zHannibalu Lecterze. Ukazuje początek historii błyskotliwego psychiatry Lectera, pod opiekę którego trafia zdolny agent FBI Will Graham. Lecter pomaga Grahamowi dojść do siebie po załamaniu nerwowym i jednocześnie staje się doradcą w śledztwie w sprawie serii morderstw. Między Lecterem a wyspecjalizowanym w tropieniu psychopatów Grahamem rozwija się mistrzowska gra dobra ze złem, których granice stopniowo się zacierają.