"Hellboy" zmienia tytuł

3 2 1



Portal IGN podaje, że zmianie uległ tytuł nowego. Producenci postanowili na razie odrzucić podtytuł "Rise of the Blood Queen".Nie oznacza to, przynajmniej na razie, zmiany w fabule, która wciąż ma być inspirowana komiksem "The Wild Hunt" wydanym w Polsce pod tytułem "Dziki gon", w którym Królowa Krwi odgrywała istotną rolę.Kiedy na Wyspach Brytyjskich zaczynają się budzić starożytne olbrzymy, Hellboy staje na czele gromady łowców potworów i tak rozpoczyna się wielkie polowanie – tytułowy dziki gon. Plan zagłady całej ludzkości jest dziełem Królowej Krwi i Hellboy wie, że aby ją pokonać, musi poznać całą prawdę o swoim mrocznym dziedzictwie.Reżyseremjest Neil Marshall