"I Don't Feel At Home In This World Anymore" wygrywa festiwal Sundance 2017

W sobotę wręczono nagrody na festiwalu Sundance . W tym roku w konkursie amerykańskich filmów fabularnych wygrał obraz Macona Blaira . Jest to historia cierpiącej na depresję kobiety. Do jej domu włamuje się szajka złodziei. To wydarzenie sprawia, że kobieta nagle zyskuje cel w życiu. Zamierza, z pomocą nieprzyjemnego sąsiada, wytropić przestępców. Szybko odkrywa, że w ten sposób naraża się na poważne niebezpieczeństwo.