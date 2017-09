"Indiana Jones 5" bez LaBeoufa

3 2 1



Poniższa wiadomość nie powinna nikogo zaskoczyć. Otóż w wywiadzie udzielonym magazynowi Entertainment Weekly scenarzysta David Koepp potwierdził, że w filmie nie ma miejsca dla Mutta Williamsa – bohatera, którego wgrał Shia LaBeouf Nie wyjawił jednak, dlaczego tak się stało. Powodów można się łatwo domyślić. Po pierwszebardzo podzieliło widzów. Jest więc oczywiste, że twórcy chcą się od filmu zdystansować tak bardzo, jak to tylko możliwe.Po drugie LaBeouf , którego mentorem był Steven Spielberg , poróżnił się z reżyserem, kiedy po premierzezamiast robić dobrą minę do złej gry powiedział te słowa:Aktor później publicznie przepraszał za swoją szczerość, ale szkoda została już wyrządzona.Kiedy rozpoczną się zdjęcia do, tego na razie nie wie nawet sam Koepp . Wierzy on jednak, że będzie to następny projekt Spielberga , za który weźmie się po zakończeniu prac nad. Obraz ma już wyznaczoną datę premiery – to lipiec 2020 roku.