"Indiana Jones 5" rok później. Wciąż z Fordem i Spielbergiem

Wytwórnia Walta Disneya poszła w ślady 20th Century Fox i ogłosiła daty do całej masy swoich premier. Jedną z najważniejszych jest ta dotycząca piątego. Studio przesunęło ją o rok, na 10 lipca 2020 roku.Ta decyzja nie powinna nikogo dziwić. Steven Spielberg tak naprawdę jeszcze nie zaczął przygotowywać się do realizacji projektu. Jego grafik jest obecnie bardzo napięty. W grudniu do kin trafi. Aktualnie pracuje nad postprodukcją, którego premiera zaplanowana jest na marzec przyszłego roku. Jego kolejnym obrazem ma byćSzczegóły fabułynie są na razie znane. Wiadomo jednak, że gwiazdą ma być Harrison Ford , który w lipcu 2020 roku będzie kończył 78 lat.to nie jedyny tytuł, który zaliczył mocny poślizg. W przyszłym roku do kin miała wejść animacja. Ma to być odświeżona wersja historii Jasia i magicznej fasoli. Najwyraźniej jednak projekt przechodzi poważny kryzys, ponieważ teraz studio zapowiada jego premierę dwa lata później – 25 listopada 2020 roku.Tę datę pierwotnie zajmowała inna animacja Disneya. Jednak prace nad tym nieujawnionym projektem także idą jak po grudzie i premiera została przesunięta o rok na 24 listopada 2021 roku.