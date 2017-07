"Infinity War" bez Captain Marvel

Wszyscy spodziewaliśmy się, że Brie Larson zadebiutuje jako Captain Marvel ww kwietniu przyszłego roku. Zanosi się jednak na to, że poczekamy na nią nieco dłużej. Joe Russo , reżyser, zniszczył marzenia fanów wyczekujących debiutu lubianej bohaterki., powiedział krótko twórca. Russo nie ujawnił jednak, czy w takim razie możemy spodziewać się Captain Marvel w. Tak czy inaczej, zanosi się na to, że graną przez Larson postać zobaczymy po raz pierwszy w jej solowym filmie. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że jego akcja ma toczyć się w latach 90., a głównymi antagonistami bohaterki będą Skrullowie, przedstawiciele zmiennokształtnej rasy obcych.trafi do kin 8 marca 2019.