"It: Part 2" ma już scenarzystę

właśnie trafiło do kin, więc uwaga wszystkich zwraca się w stronę kontynuacji. Portal /Film podaje, żema już scenarzystę. Jest nim Gary Dauberman , który pracował również nad fabułą oryginału.Film jest ekranizacją słynnej książki Stephena Kinga opowiadającej o tajemniczej istocie, która pod postacią klauna prześladuje dzieci w miasteczku Derry w stanie Maine. "To" jest historią o dzieciach walczących z potworem.ma się rozgrywać 30 lat później i opowiadać o tym, jak dorośli bohaterowie z części pierwszej stają do ostatecznego starcia z klaunem.Oficjalnie projekt nie zyskał zgody na realizację. Nikt nie ma jednak wątpliwości, że będzie to tylko formalność. Za kamerą prawdopodobnie ponownie stanie Andy Muschietti