"Jumanji" znów na czele światowego box office'u

Poza granicami Stanów Zjednoczonych wciąż nie ma jednego globalnego hitu. W ten weekend aż 11 tytułów osiągnęło 10-milionowe wpływy. Numerem jeden pozostało, czwarty raz z rzęduWidowisko Sony powoli jednak traci tempo. Głównie przez szybkie spadki w Chinach (81%). Weekendowe wpływy wyniosły już tylko. Z tego z Chin pochodzi 7,7 mln dolarów. Łącznie widowisko poza granicami USA zgarnęło 450,8 mln dolarów i w czwartek wyprzedziło(427,6 mln) stając się 12. najbardziej kasowym tytułem 2017 roku. Globalne wpływy wynoszą 767,8 mln dolarów.Na drugim miejscu znalazła się bollywoodzka produkcja. Było to możliwe dzięki wejściu filmu do chińskich kin. W ciągu pierwszych trzech dni wyświetlania zarobił tam. To trzy razy tyle, ile zgarnął w ciągu całego swojego pobytu w kinach w ojczystych Indiach.Na podium wskoczyła – ponownie – animacja Pixara. Jest to zasługą widzów w Wielkiej Brytanii, gdzie obraz dopiero teraz miał swoją premierę. W weekend zarobił tam 4,6 mln dolarów, a łącznie ma na koncie 7,1 mln. Dzięki temu w ciągu ostatnich trzech dni wpływypowiększyły się oi wynoszą obecnie 455,2 mln dolarów (11. wynik wśród premier 2017 roku). Globalnie na koncie animacji jest 655,9 mln dolarów.Minimalnie gorzej wypadła animacja 20th Century Fox. Jej weekendowe wpływy wyniosły bowiem. Temu filmowi bardzo pomogły Chiny, skąd pochodzi połowa kwoty – 9,4 mln dolarów.Na piątym miejscu znalazł się horrorz wynikiem. Film miał premierę w kilku krajach, ale w zasadzie tylko w Rosji sprzedał się doskonale – 2,6 mln dolarów (4,4 mln łącznie z pokazami przedpremierowymi).Miejsce szóste należy do. Ten obraz również miał swoją premierę w Chinach, skąd pochodzi 8,6 mln dolarów. Dzięki temu film po raz pierwszy znalazł się w naszym zestawieniu z weekendowymi wpływami w wysokościTakże po raz pierwszy wspominamy o. Obraz zgarnął ok.. Film miał premierę w całkiem sporej liczbie krajów, ale tylko we Włoszech udało mu się przekroczyć milion dolarów (1,5 mln w cztery dni).Dzięki małym spadkom po raz kolejny poziom 10 milionów dolarów przekroczył. Jego wpływy wyniosłyW czterech krajach zadebiutował. Wszędzie poradził sobie znakomicie, zajmując pierwsze miejsca. W Korei Południowej w pięć dni zgarnął 10 milionów dolarów. W Australii i Tajwanie zarobił w weekend po 2,2 mln dolarów. Łącznie wpływy wyniosły(od premiery w środę 15,2 mln dolarów). W tym tygodniu zobaczą go widzowie prawie na całym świecie.Gdzieś na liście powinno się znaleźć miejsce dla. Jego wyniki niestety nie są na razie znane, ponieważ dane zbierane są od całej masy lokalnych dystrybutorów. Portal comScore podajejednak , że film zarobił co najmniej