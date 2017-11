"Kochane kłopoty: Rok z życia" już na DVD

Choć od premiery ostatniego odcinka popularnego serialuminęło już 10 lat, widzowie nie zapomnieli o bohaterkach kultowej produkcji z Lauren Graham Alexis Bledel w rolach głównych. Kiedy więc w ubiegłym roku na platformie Netlix pojawił się miniserial będący jej kontynuacją, widzowie na całym świecie oszaleli ze szczęścia.można już oglądać na DVD.to opowieść o samotnej matce Lorelai Gilmore ( Lauren Graham ) i jej córce Rory ( Alexis Bledel ). Obie mają równie piękne niebieskie oczy, obie uzależnione są od kawy i obie mają tendencje do angażowania się w nieodpowiednie związki. Nie mają przed sobą tajemnic, łączy ich szczególna więź, o której większość ludzi może tylko pomarzyć. Dzielą się swoimi doświadczeniami, razem się bawią, śmieją i płaczą. Kultowy serial opowiadał o tym, jak bohaterki radzą sobie w relacjach, zarówno, ze zwyczajnymi ludźmi, jak i nieco zwariowanymi postaciami. Tłem dla tej ciepłej, mądrej i wypełnionej subtelnym humorem opowieści jest urocze niewielkie miasteczko Stars Hollow w stanie Connecticut zaludnione przez ekscentrycznych, ale sympatycznych mieszkańców.Akcjarozpoczyna się 10 lat po zakończeniu ostatniego odcinka. Rory ma już 32 lata, dużo podróżuje i próbuje zaistnieć jako dziennikarka. Z przyjacielem z dawnych lat Loganem Huntzbergerem ( Matt Czuchry ) łączy ją luźny i otwarty związek. On ma narzeczoną, ona chłopaka, co nie przeszkadza im umawiać się na niezobowiązujący seks. Ten układ niespodziewanie się komplikuje. Kiedy ekscentryczna Naomi Shropshire ( Alex Kingston ) wyrzuca Rory z pracy, a na jej miejsce zatrudnia narzeczoną Logana, dziewczyna się załamuje. W tej trudnej sytuacji spotyka innego dawnego znajomego Jessa Mariano ( Milo Ventimiglia ), który podsuwa jej pomysł na książkę opowiadającą o... jej matce. Rory zapala się do niego do tego stopnia, że od razu wraca do Stars Hollow.Tymczasem niedawno owdowiała Emily Gilmore ( Kelly Bishop ) nie potrafi pogodzić się ze śmiercią swojego męża. Wierzy, że ukojenie przyniesie jej terapia i namawia swoją córkę, Lorelai, aby ta wzięła udział w sesjach razem z nią. Lorelai zgadza się. Mam nadzieję, że dzięki terapii upora się nie tylko z tęsknotą za zmarłym ojcem, ale przede wszystkim znajdzie w sobie siły, by zawalczyć o swój związek z Lukem Danesem ( Scott Patterson ), który po latach znajomości utknął w martwym punkcie. Niespodziewany przyjazd córki i wiadomość o pomyśle na książkę, której miałaby być bohaterką, sprawiają, że Lorelai puszczają nerwy. Kobieta podejmuje decyzję, by przemierzyć słynny szlak Pacific Crest Trail wiodący przez trzy amerykańskie stany: Kalifornię, Oregon i Waszyngton. Wierzy, że samotna wyprawa da jej siłę, by stawić czoła wyzwaniom jakie niesie życie.