"Kroniki Shannary" trafią do kosza

Spike TV (Paramount Network) nie jest zachwycone oglądalnością drugiego sezonu serialu. Stacja postanowiła więc wrzucić projekt do kosza. Producenci mają nadzieję, że znajdzie się ktoś, kto da szansę trzeciemu sezonowi. Na razie szanse są na to niewielkie.to produkcja fantasy, stworzona na podstawie cyklu 26 powieści Terry'ego Brooksa, które sprzedały się na przestrzeni kilkudziesięciu lat w setkach tysięcy egzemplarzy na całym świecie. Elficka księżniczka Amberle ( Poppy Drayton ) bierze udział w niebezpiecznym turnieju, który ma wyłonić Wybrańców, chroniących starożytne drzewo Ellcrys. W trakcie uroczystości zaprzysiężenia Amberle ma wizję, która przepowiada zniszczenie świata. Wkrótce magiczne drzewo zaczyna umierać, a każdy liść spadający z Ellcrys to uwolniony demon, dołączający do armii potężnego złego druida Dagdy Mora. Z księżniczką w misję ratowania świata rusza półelf Wil Ohmsford ( Austin Butler ) oraz Eretria ( Ivana Baquero ).Pierwszy sezon pokazywany był na antenie MTV. Był ich najpopularniejszym serialem fabularnym w 2016 roku.