"Kroniki Times Square"" od 9 maja na DVD

Candy ( Maggie Gyllenhaal ) zakłada w nocy blond perukę i zarabia na nowojorskim Times Squere jako prostytutka. W ciągu dnia zamienia się w Eileen Merrell, ciemnowłosą, samotną matkę, która wychowuje kilkuletniego syna. Obdarzona zmysłem do interesów kobieta szybko staje się, obok bliźniaków Vincenta i Frankiego Martino (James Franco ), częścią raczkującego przemysłu pornograficznego.to nowy serial Davida Simona George'a Pelecanosa , twórców kultowego. Akcja produkcji rozgrywa się w Stanach Zjednoczonych lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Serial pokazuje mroczne zakamarki Nowego Jorku i opowiada o początkach branży porno. Nie brakuje w nim trudnych tematów, jak przemoc wobec kobiet, korupcja, uzależnienie od narkotyków czy AIDS.W rolach głównych wwystąpili nominowany do Oscara James Franco ) oraz nominowana do Oscara Maggie Gyllenhaal ). Obok nich w obsadzie znaleźli się Gary Carr (serial), Lawrence Gilliard Jr. ), Margarita Levieva ), Method Man ) i Daniel Sauli (serial).Pierwszy odcinek serialuw HBO zadebiutował 10 września 2017 roku. Produkcja została entuzjastycznie przyjęta przez widzów krytyków, z których wielu uznało ją za jedną z najciekawszych w minionym roku. W tym roku serial zdobył nominację do Złotego Globu w kategorii Najlepsza rola żeńska w serialu lub filmie telewizyjnym dla Maggie Gyllenhaal oraz nominację do prestiżowej nagrody Gildii Scenarzystów Amerykańskich w kategorii Najlepszy nowy serial."Kroniki Times Square" pod lupąDziki zachód: Nowy Jork na początku lat 70.Za kulisami odcinkówEkskluzywne komentarze audio z Jamesem Franco, Maggie Gyllenhaal, Michelle Maclaren, Niną Kostroff-Noble, George'm Pelecanosem i Davidem Simonem