"Kroniki wampirów" od twórcy "Amerykańskich bogów"

Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, Anne Rice , Paramount Television i Anonymous Content przygotowują serial. Wczoraj na Facebooku syn pisarki ogłosił, kto będzie showrunnerem projektu. To Bryan Fuller , który na Twitterze potwierdził swój udział w ten oto sposób: Bryan Fuller jest ostatnio mocno zajętym człowiekiem, ale nigdzie nie potrafi na dłużej zagrzać miejsca. Przygotowywał, ale odszedł z serialu jeszcze przed jego premierą. Prowadził, ale półtora miesiąca temu rozstał się i z tym serialem. Czy przydłużej zagrzeje miejsce?Przypomnijmy, że projekt jest ekranizacją słynnego, 11-tomowego cyklu Rice znanego w Polsce jako "Kroniki wampirów". Pierwszy sezonoparty będzie na książce "Wampir Lestat".Lestat de Lioncourt urodził się 7 listopada 1760 w zubożałej szlacheckiej rodzinie markiza Owernii. Był najmłodszym z synów i został pominięty w testamencie. Wyrusza zatem do Paryża szukać lepszego życia i zostaje aktorem. Szybko zwraca na siebie uwagę Magnusa, który przemienia go w wampira, czyni swoim spadkobiercą, po czym sam popełnia samobójstwo. Lestat pozostaje sam, niemal pozbawiony wiedzy na temat tego, co też może robić jako wampir, a czego nie. Przez kolejne 200 lat zgłębi swoją naturę.