"Krudowie 2" jednak powstaną!

Mamy dobrą wiadomość dla fanów animacji. Sympatyczna rodzinka z czasów kamienia łupanego powróci. Universal Pictures właśnie ogłosiło, że obraz trafi do kin we wrześniu 2020 roku.Oryginał był historią prehistorycznej rodziny. W poszukiwaniu nowego domu staromodny jaskiniowiec musi przeprowadzić rodzinę przez ziemie pełne niebezpiecznych zwierząt i roślin. Jednak prawdziwe komplikacje pojawią się w chwili, kiedy do rodziny dołączy młody, zatrważająco nowoczesny jaskiniowiec. Film zarobił niecałe 600 milionów dolarów, z czego 2/3 pochodziło z kin spoza granic USA.było w planach DreamWorks Animation jeszcze w czasach, kiedy studio istniało jako niezależny podmiot. Planowano, że obraz trafi do kin na Boże Narodzenie 2017 roku. Jednak prace nad animacją przeciągały się w nieskończoność. Rok temu, tuż po zakupie DWA przez Comcast (do którego należy też Universal Pictures i Illumination Entertainment) pojawiła się informacja, że projekt trafił do kosza.W drugiej części bohaterowie staną w obliczu największego z możliwych zagrożeń: innej rodziny homo sapiens.DreamWorks Animation i Universal Pictures ogłosili również, że we wrześniu 2021 roku do kin trafi. Jest to historia trójki dzieciaków, którzy wprowadzają się do nowego domu. Okazuje się jednak, że jest on już zamieszkały... przez stwory z dziecięcych koszmarów.