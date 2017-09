"Książę w Nowym Jorku 2" jednak powstanie

Paramount Pictures na poważnie wzięło się za przygotowania do realizacji komedii. Będzie to sequel przeboju z 1988 roku, który w naszym kraju znany jest jakoProjekt zyskał właśnie reżysera. Został nim Jonathan Levine ). Zaangażowano również nową scenarzystkę – Kenyę Barris (twórczynię serialu). Jej zadaniem będzie poprawienie tekstu napisanego przez Barry'ego Blausteina Szczegóły fabuły nie są na razie znane. W filmie ma się jednak pojawić Eddie Murphy , który ponownie wcieliłby się w postać Akeema. Negocjacje w tej sprawie wciąż trwają.W oryginale Akeem był młodym następcą tronu afrykańskiego królestwa Zamundy. Wbrew woli ojca chłopak przeprowadza się do Nowego Jorku w poszukiwaniu kandydatki na żonę. Aby upewnić się, że wybranka serca pokocha jego samego, a nie portfel, Akeem udaje ubogiego imigranta.