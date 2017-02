"Księga dżungli" z najlepszymi efektami specjalnymi

3 2 1



We wtorek odbyła się 15. doroczna ceremonia wręczenia nagród Visual Effects Society przyznawanych za efekty specjalne. Wielkim wygranym w kategoriach kinowych okazała się, która zdobyła aż pięć statuetek, w tym tę najważniejszą. W kategoriach telewizyjnych tradycyjnie triumfowałaWielkim przegranym jest. Widowisko rozpoczynało wieczór w roli faworyta, mając na koncie siedem nominacji. Okazało się jednak, że VES nie przyznało mu choćby jednej statuetki.W przeszłości nagrody VES były dobrym prognostykiem przed Oscarami. Dziewięciu z czternastu zdobywców głównej nagrody VES później otrzymywało Oscara za efekty specjalne. Jednak i rok temu i dwa lata temu Akademia wyróżniła inny film niż Visual Effects Society.Listę nagrodzonych znajdziecie poniżej:odc. Battle of the Bastardsodc. XX- King Louie- Hank- Drogon (odc. Battle of the Bastards)- Nowy Jork- Wyspa Motonui- Meereen (odc. Battle of the Bastards)- platforma Deepwater Horizon- symulacja środowiska naturalnego- Meereen (odc. Battle of the Bastards)- odbicie Winterfell (odc. Battle of the Bastards)