"Kultura Dostępna w Kinach" - polskie filmy za 10 złotych

Polskie kino potrafi zaskoczyć i odpowiadać na trudne pytania: czy kobiety są niebezpieczne? Co się dzieje z człowiekiem, który wpadł w amok? Jakie są tajniki sztuki kochania? Przekonaj się oglądając najnowsze produkcje filmowe. W każdy czwartek, o godzinie 18:00, możesz to zrobić za jedyne 10 zł w sieci kin Helios oraz warszawskich kinach Iluzjon i Elektronik w ramach projektu7 edycję projektu otworzy trzymający w napięciu film sensacyjny Patryka Vegi - ", który w 2016 roku bił rekordy oglądalności. Miłośnicy tego gatunku powinni wybrać się również na "z Robertem Więckiewiczem i Januszem Gajosem w rolach głównych. Równie warte obejrzenia propozycje z sensacyjnym wątkiem to "Kasi Adamik i "Agnieszki Holland. Jeśli w filmie szukasz opowieści opartych na biografiach nietuzinkowych osób, koniecznie wybierz się na ", "czy ". W nowym repertuarze nie zabraknie też komedii romantycznych, takich jak ", "i ". 1 czerwca, z okazji Dnia Dziecka, wybierz się całą rodziną na film familijny - "Repertuar i adresy kin znajdziesz na www.kulturadostepna.pl KULTURA DOSTĘPNA W KINACH obecna jest w miastach: Bełchatów, Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Dąbrowa Górnicza, Gdańsk, Gdynia, Gniezno, Gorzów Wielkopolski, Grudziądz, Jelenia Góra, Kalisz, Kędzierzyn-Koźle, Kielce, Konin, Legnica, Lubin, Łódź, Nowy Sącz, Olsztyn, Opole, Piła, Piotrków Trybunalski, Płock, Poznań, Przemyśl, Radom, Rzeszów, Siedlce, Sosnowiec, Starachowice, Szczecin, Tczew, Tomaszów Mazowiecki, Warszawa oraz Wrocław.Operatorem projektu jest Narodowe Centrum Kultury.