"LEGO® PRZYGODA 2" w końcu dostaje reżysera

3 2 1



O tym, żepowstanie, pisaliśmy na stronach Filmwebu już dawno temu. Jednak ostatnio wokół projektu było cicho. Głównie dlatego, że Warner Bros. wyrzucało do kosza kolejne wersje scenariusza. Wszystko jednak wskazuje na to, że tekst napisany przez Matta Fogela przypadł decydentom studia do gustu. Do sieci trafiła bowiem wiadomość, że film ma reżysera.Został nim Mike Mitchell , którego ostatnim obrazem była produkcja DreamWorks Animation pod tytułem Mitchell nie jest pierwszym reżyserem związany z. Wcześniej stanowisko to piastował Rob Schrab Szczegóły fabuły wciąż pozostają owiane tajemnicą.jest czwartą animacją Warner Bros. rozgrywającą się w uniwersum klocków Lego. Już za tydzień do kin wejdzie. A we wrześniu swoją premierę będzie miałNaprzyjdzie fanom jednak trochę poczekać. Na razie Warner Bros. planuje jego premierę na luty 2019 roku.