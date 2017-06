"LEGO BATMAN: FILM" na 4K UHD Blu-ray, Blu-ray 3D, Blu-ray, DVD

LEGO Batman – gwiazda hitu kinowego– doczekał się własnej pełnometrażowej produkcji! Przezabawna animowana komediazadebiutuje na 4K Ultra HD Blu-ray, Blu-ray 3D, Blu-ray i DVD w ofercie Galapagos Films już 14 czerwca.Batman, zamaskowany obrońca Gotham City, nie ustaje w walce ze złem. Co noc patroluje ulice swojego miasta, siejąc postrach wśród przestępców. Jego największym przeciwnikiem jest demoniczny Joker, z którym superbohater wielokrotnie stawał do walki. Podczas jednej z nich Batman wyznaje swojemu odwiecznemu wrogowi, że… nie traktuje go poważnie. Upokorzony Joker poprzysięga Mrocznemu Rycerzowi zemstę.Następnego dnia Bruce Wayne jest gościem specjalnego przyjęcia, podczas którego świętowane jest przejście komisarza Gordona na emeryturę oraz awansowanie jego córki Barbary na stanowisko nowego szefa policji w Gotham. Barbara podczas imprezy nieoczekiwanie zapowiada, że jej celem jest gruntowna reforma miejskiej policji oraz usunięcie z ulic metropolii… Batmana. Zaskoczony Wayne chciałby zaprotestować, ale wtedy na przyjęciu pojawia się Joker w towarzystwie innych arcyzłoczyńców. Nieoczekiwanie Batman znów okazuje się potrzebny.Filmna 4K Ultra HD Blu-ray, Blu-ray 3D, Blu-ray i DVD zadebiutuje już! Nie zabraknie także materiałów dodatkowych: