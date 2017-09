"LIga sprawiedliwości" bez Lexa Luthora oraz Iris West

3 2 1



Wygląda na to, że Lex Luthor ( Jesse Eisenberg ) oraz Iris West ( Kiersey Clemons ) nie pojawią się na ekranie w nadchodzącejZorganizowane przed paroma dniami pokazy testowe potwierdzają tę informację - pracujący obecnie nad filmem w zastępstwie Zacka Snydera Joss Whedon nie bierze jeńców i pozbywa się elementów niepasujących do całości. Także przerażający Darkseid, który ma pojawić się w filmie, odegra o wiele mniejszą rolę niż pierwotnie planowano.Dobra wiadomość jest z kolei taka, że film jest podobno o wiele lepszy niż przed dokrętkami i poprawkami - tak przynajmniej twierdzi publiczność, która miała okazję go zobaczyć. Oczywiście, nie jest to ostateczna wersja dzieła i na pewno będzie różnić się od tej, którą zobaczymy w kinach w listopadzie.Zainspirowany ofiarnym czynem Supermana Bruce Wayne, który odzyskał wiarę w ludzkość, prosi swojego nowego sprzymierzeńca, Dianę Prince, o pomoc w pokonaniu jeszcze potężniejszego wroga. Nie tracąc czasu, Batman i Wonder Woman starają się znaleźć i przekonać do współpracy grupę metaludzi, która ma stanąć do walki z nowym zagrożeniem. Jednak mimo utworzenia jedynej w swoim rodzaju ligi superbohaterów, złożonej z Batmana, Wonder Woman, Aquamana, Cyborga i Flasha, może być już za późno na uratowanie planety przed atakiem katastroficznych rozmiarów.Film wchodzi do kin 17 listopada.