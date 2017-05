"La La Land" - najgłośniejszy film roku już na DVD i Blu-ray

Niepowtarzalna okazja dla wielbicieli kina rozrywkowego z najwyższej półki. Jużpolska premiera DVD/Blu-ray uwielbianego przez krytyków i widzów musicaluOscarowy rekordzista został nominowany do nagrody Akademii aż w 14 kategoriach, a zdobył 6 statuetek – za pierwszoplanową rolę kobiecą, za reżyserię, muzykę oryginalną, zdjęcia, scenografię i piosenkę – "City of Stars". Romantyczna opowieść o dwójce marzycieli otrzymała również 7 Złotych Globów, 5 nagród BAFTA oraz około 40 innych prestiżowych nagród.Chłopak spotyka dziewczynę i razem wyruszają na podbój miasta wielkich gwiazd, łamiąc przy okazji wszelkie konwencje codziennego życia…. Mia jest początkującą aktorką, która w oczekiwaniu na szansę pracuje jako kelnerka. Sebastian to muzyk jazzowy, który zamiast nagrywać płyty, gra do kotleta w podrzędnej knajpce. Gdy drogi tych dwojga przetną się, połączy ich wspólne pragnienie, by zacząć wreszcie robić to co kochają…zabiera widzów w podróż tętniącą energią, piosenkami oraz tańcem. Film jest urzekającą wizualnie odą do przepychu i nieśmiertelnych emocji klasyków kina i zarazem listem miłosnym do Los Angeles, miasta wielkich marzeń.Stworzony przez utalentowanego reżysera i scenarzystę Damiena Chazelle'a ) film stał się okazją do kolejnego ekranowego spotkania najgorętszej pary młodych aktorów Hollywood - Ryana Goslinga ) oraz Emmy Stone ). Warto wspomnieć, że wswoją pierwszą większą rolę filmową zagrał dziesięciokrotny laureat nagrody Grammy, nagrodzony Oscarem piosenkarz i autor tekstów John Legend pojawi się w polskich sklepach w czterech konfiguracjach:- wydanie DVD (film)- limitowane wydanie 2xDVD (film + ok. 80 minut materiałów dodatkowych)- limitowane wydanie DVD+CD (film + pełna ścieżka dźwiękowa z filmu)- wydanie Blu-ray (film + ok. 80 minut materiałów dodatkowych)