"Legion", "Zadzwoń do Saula" walczą o Peabody Awards

We wtorek ogłoszone zostały nominacje do 77. Nagrody Peabody'ego. Jest to prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez Uniwersytet w Georgii za wybitne dokonania w przemyśle radiowym, telewizyjnym i internetowym.W tym roku o wyróżnienia w sześciu kategoriach nominowano aż 60 tytułów.W kategorii Rozrywka o nagrodę walczą m.in.:Pełną listę znajdziecie TUTAJ