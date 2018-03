"Liga Sprawiedliwości" na Blu-ray i DVD

Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg i Flash, najsłynniejsi superbohaterowie uniwersum DC Comics, łączą swoje siły, by stawić czoła nowemu, potężnemu wrogowi w filmie. Jedna z największych i najdroższych ubiegłorocznych superprodukcji zadebiutuje na 4K Ultra HD Blu-ray, Blu-ray 3D, Blu-ray i DVD już 4 kwietnia.Tysiące lat temu potężny i niebezpieczny Steppenwolf ( Ciaran Hinds ) stojąc na czele armii parademonów próbował przejąć władzę nad światem. Został powstrzymany przez połączone siły olimpijskich bogów, Amazonek, Atlantydów, ludzi oraz członków Korpusu Zielonych Latarni. Po jego pokonaniu, trzy potężne artefakty, których energia miała pozwolić Steppenwolfowi zapanować nad światem, zostały ukryte i oddane pod ochronę Atlantydów, Amazonek oraz ludzi.Śmierć Supermana ( Henry Cavill ) sprawia, że artefakty po tysiącach latach uśpienia zostają ponownie aktywowane. Wraz z nimi do naszego świata powraca Steppenwolf pragnący raz jeszcze spróbować przejąć kontrolę na Ziemią i jej mieszkańcami ku chwale swojego władcy Darkseida. Kolejno wchodzi w posiadanie artefaktów pokonując najpierw Amazonki, a później Atlantydów. Świadom skali zagrożenia Batman ( Ben Affleck ) postanawia stworzyć wyjątkową drużynę złożoną z superbohaterów, przekonany, że tylko dzięki połączeniu ich nadnaturalnych mocy można pokonać Steppenwolfa. U jego boku do walki z niebezpiecznym wrogiem stają Wonder Woman ( Gal Gadot ), władca podwodnego świata Aquaman ( Jason Momoa ), półczłowiek-pół maszyna Cyborg ( Ray Fisher ) oraz potrafiący rozwijać nieprawdopodobną szybkość Flash ( Ezra Miller ).to jeden z najdroższych filmów w historii kina i jeden z największych kinowych przebojów minionego roku. Obraz wyreżyserował specjalista od komiksowych adaptacji Zack Snyder