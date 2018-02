"Lobo" w rękach Michaela Baya?

Planowany od wielu latjest coraz bliższy realizacji. Warner Bros. wybrało już reżysera widowiska. Wybór studia padł na twórcę cykluJak podaje portal Bay spotkał się już z przedstawicielami studia i przekazał swoje uwagi na temat scenariusza autorstwa Jasona Fuchsa . Studio zgodziło się jej uwzględnić. Nowa wersja tekstu zostanie za jakiś czas przedstawiona Bayowi do akceptacji. Jeśli obie strony będą zadowolone, to Bay otrzyma angaż na stanowisko reżyser.Z kolei portaldoprecyzowuje, czego dotycząc uwagi Baya i studia. Według ich informacji Fuchs napisał tekst widowiska pełnego rozmachu. Realizacja tekstu w niezmienionej formie oznaczałaby wydanie na produkcję co najmniej 200 milionów dolarów. Ani Bay ani Warner Bros. nie chcą tak rozdmuchanego budżetu. Jeśli uda się sprowadzić projekt do rozsądnej ceny, to wtedy rozpoczną się konkretne rozmowy na temat prac nad widowiskiem.Lobo pojawił się na kartach komiksu na początku lat 80. Jest kosmicznym najemnikiem i łowcą nagród. Cechuje go arogancja, egoizm i uwielbienie dla bezmyślnej przemocy. Jego rysunkowa postać przechodziła kilka transformacji.Przez lata realizacją kinowego widowiska zainteresowany był Guy Ritchie . Porzucił go ostatecznie dopiero w 2010 roku. Warner Bros. powrócił do pomysłu w 2012 roku. Wtedy na stanowisko reżysera zaangażowany został Brad Peyton . Jednak zamiastnakręcił dla wytwórni Dwayne'em Johnsonem w roli głównej. Jest to o tyle ciekawe, że The Rock przez lata sugerował w licznych wywiadach, że zagra Lobo. Przestał o tym mówić w 2013 roku, kiedy przyjął rolę Herkulesa w filmie Bretta Ratnera