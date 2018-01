"Logan", "Wonder Woman" wśród najlepszych adaptacji roku

We wtorek ogłoszone zostały nominacje do Scripter Awards. Są to nagrody przyznawane przez biblioteki Uniwersytetu Południowej Kalifornii dla najlepszych scenariuszy adaptowanych. Honorowani są scenarzyści i autorzy oryginałów, na których fabuły zostały oparte. W tym roku wyróżnienia przyznane zostaną po raz 30.Laureatów poznamy 10 lutego. A lista nominacji wygląda następująco: