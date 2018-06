"Młody Sheldon" – prequel kultowego serialu już w HBO GO!

3 2 1

Produkcjaprzedstawia perypetie dorastającego Sheldona Coopera, jednego z głównych bohaterów kultowego serialu. Dziewięcioletni Sheldon, będąc wybitnym umysłem ścisłym, rozpoczyna naukę w szkole średniej. Nie przysparza mu to większej liczby przyjaciół ani uznania w oczach rodzeństwa.Serial dostępny jest w HBO GO od 1 czerwca.to prequel kultowego serialuautorstwa twórców pierwowzoru – Chucka Lorrea oraz Stevena Molaro . Jest to historia dziewięcioletniego Sheldona Coopera ( Iain Armitage ), który jest niezwykle utalentowanym, bardzo bystrym, ale także dość bezbronnym i naiwnym chłopcem. Dorastanie we wschodnim Teksasie nie jest dla niego łatwe – w świecie, w którym królują sport i kościół, bycie matematycznym geniuszem zdaje się jeszcze bardziej komplikować i tak trudny czas dorastania. Cała rodzina Cooperów też nie ma lekkiego życia z młodym Sheldonem. Będący szkolnym trenerem ojciec chłopca, George ( Lance Barber ), często nie jest w stanie nadążyć za synem, a jego kochająca matka Mary ( Zoe Perry ) stara się zaakceptować małego geniusza i chronić go przed niezrozumieniem i małomiasteczkową społecznością. Rodzeństwo Sheldona też nie ma łatwo, a zwłaszcza starszy brat Georgie ( Montana Jordan ), który ma problem z zaakceptowaniem faktu, że chodzi do jednej klasy ze swoim młodszym, dziewięcioletnim bratem. Tylko siostra bliźniaczka Missy ( Raegan Revord ), chociaż bywa o niego zazdrosna, jest jedyną osobą, która może powiedzieć mu prawdę.W tytułową rolę młodego Sheldona wcielił się Iain Armitage (serial HBO). W produkcji występują także Zoe Perry (seriale), Lance Barber (serial HBO), Annie Potts (serial), Montana Jordan oraz Raegan Revord . Gościnnie pojawi się również wielka gwiazda Jim Parsons . Produkcja powstała w wyniku dalszej z współpracy twórców) oraz Stevena Molaro ). Za produkcję opowiadają Chuck Lorre Productions, Inc. we współpracy z Warner Bros. Television.Cały sezon serialu, składający się z 22 półgodzinnych odcinków. Produkcja dostępna jest w HBO GO od 1 czerwca. Serial będzie emitowany od 15 lipca na antenie HBO3.Drugi sezon serialu planowany jest na jesień 2018 roku.