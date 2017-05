"Młody papież" abdykuje. Zastąpi go "The New Pope"

Pod koniec przyszłego roku we Włoszech mają rozpocząć się zdjęcia do kontynuacjiMamy, niestety, złą informację dla fanów serialu: w roli głównej nie powróci Jude Law . Reżyser Paolo Sorrentino planuje bowiem opowiedzieć historię nowego namiestnika stolicy apostolskiej. Na razie nie wiadomo, kto go zagra. Nie ujawniono również, czy w(bo taki jest tytuł kontynuacji) będzie można zobaczyć kogokolwiek z obsady pierwszego sezonu.Tytułowy bohater oryginału to Lenny Belardo, pierwszy amerykański papież w historii. Wszystko wskazuje na to, że wybór tego młodego, ujmującego biskupa na Ojca Świętego jest efektem skutecznej strategii medialnej, jaką przyjęło Kolegium Kardynalskie. Ale pozory mogą mylić. A tym bardziej w miejscu i pomiędzy ludźmi, dla których wielka tajemnica wiary jest życiowym drogowskazem. Tym miejscem jest Watykan, a ci ludzie to hierarchowie Kościoła. A Lenny wydaje się być pośród nich najbardziej tajemniczy i pełen sprzeczności. Przebiegły i jednocześnie naiwny, ironiczny i pedantyczny, tradycyjny i nowatorski, wątpiący i pewny siebie, melancholijny i bezwzględny bohater doświadcza człowieczej samotności, by odnaleźć Boga, którego mógłby dać ludziom. I sobie samemu.tak jak oryginał powstanie dla telewizji HBO i Sky.