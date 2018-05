"M jak morderca" na DVD od 9 maja

Odkryj mroczny świat seryjnego mordercy w thrillerze. Wyreżyserowany przez Johnnyego Martina film, w którym główne role zagrali Al Pacino Karl Urban oraz Brittany Snow zadebiutuje na DVD już 9 maja.Detektyw Will Ruiney ( Karl Urban ) z wydziału zabójstw specjalizuje się w tworzeniu profili psychologicznych. Nie może pozbierać się po tragicznej śmierci żony, tym bardziej, że jej zabójcy nigdy nie ujęto. Teraz przydzielono mu nową sprawę, ale także i ją profiler traktuje bardzo osobiście. Nie bez powodu - na miejscu makabrycznej zbrodni ktoś wyrył numery dwóch policyjnych odznak – Ruineya i jego starszego kolegi po fachu, Raya Archera ( Al Pacino ). Emerytowany detektyw zajmuje się głównie rozwiązywaniem krzyżówek, ale nagle wbrew sobie zostaje wciągnięty w prawdziwą łamigłówkę, w której stawką jest ludzkie życie. Dochodzeniu przygląda się Christi Davies ( Brittany Snow ), doświadczona dziennikarka gazety "New York Times" relacjonująca sprawy kryminalne. Żadne z tych trojga nie jest jednak przygotowane na starcie z nieuchwytnym seryjnym mordercą Hangmanem ( Joe Anderson ). Psychopata nie tylko wiesza swoje kolejne ofiary, ale zostawia śledczym zaszyfrowane wskazówki, wzorowane na grze w odgadywanie słów, zwanej wisielcem.został wyreżyserowany przez Johnnyego Martina ). Scenariusz napisali Michael Caissie oraz Charles Huttinger . Główną rolę gra Al Pacino , który już po raz siódmy w swojej karierze wciela się w postać detektywa. To niewątpliwie jeden z najbardziej rozpoznawalnych aktorów na świecie, mający na swoim koncie ponad 50 ról, w tym postać Michaela Corleone – syna Vita Corleone, z kultowego. W trakcie dotychczasowej kariery zdobył 37 nominacji do prestiżowych nagród filmowych, z czego aż 30 wygrał. Jest laureatem Oscara w kategorii Najlepszy aktor pierwszoplanowy za film. Zdobył również m.in. 4 Złote Globy.W rolę detektywa Willa Ruineya wcielił się zdobywca nagrody Amerykańskiej Gildii Aktorów Filmowych - Karl Urban . Aktor znany jest ze swojej roli Éomera w cyklu. Zagrał także w seriioraz w takich produkcjach jak m.in.czy