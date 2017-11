"Made Vicious" ostatnim filmem oskarżonego o pedofilię Sizemore'a?

Getty Images © Frazer Harrison



Producenci reagują na oskarżenia o to, że Tom Sizemore napastował seksualnie 11-latkę na planie filmu 14 lat temu.Wszystko wskazuje na to, że jego ostatnią rolą będzie Sizemore zakończył już bowiem prace na planie, a ponieważ produkcja jest niezależna, jej twórcy nie mogą sobie pozwolić na podobny krok, jaki w stosunku do Kevina Spaceya zastosował Ridley Scott , i prawdopodobnie nie zostanie usunięty z obrazu.Aktor za to nie pojawi się w kolejnej produkcji planowanej z jego udziałem –. Ma to być psychologiczny thriller utrzymany w klimacie. Studio odpowiedzialne za realizacji filmu ogłosiło, że w świetle oskarżeń usunęli Sizemore'a z obsady, ale sam obraz zostanie w dalszym ciągu zrealizowany.Przypomnijmy, że zgodnie z doniesieniami medialnymi, w 2003 roku na planie filmu Sizemore miał dotykać genitaliów 11-latki. Kiedy dziewczynka poskarżyła się, aktor został usunięty z planu. Jednak rodzice postanowili nie wnosić sprawy do sądu i cały incydent został wtedy zatuszowany.