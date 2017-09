"Mgła" opadła, serial anulowany

Tanie okazała się wystarczająco gęsta - po zaledwie jednym sezonie serial telewizji Spike spada z ramówki.Jeszcze w marcu, w obliczu zbliżającego się rebrandingu na Paramount Network, przedstawiciele stacji mówili, że sezon drugi powstanie. Wygląda jednak na to, że zarówno nieprzekonujące wyniki oglądalności, jak i mało przychylne recenzje sprawiły, że projekt trafił do kosza.David Drayton i jego synek Billy znaleźli się w licznej grupie mieszkańców miasteczka, którzy zostali uwięzieni w supermarkecie z powodu tajemniczej mgły. David jako pierwszy orientuje się, że w oparach czai się coś zabójczego, przerażającego; jakieś istoty nie z tego świata. Lecz tak naprawdę to nie mgła stanowi największe zagrożenie... Ludzka natura w obliczu paniki jest nieprzewidywalna i David zaczyna się zastanawiać, co tak naprawdę przeraża go bardziej: potwory, czy uwięzieni...Scenarzystą i producentem wykonawczymjest Duńczyk Christian Torpe ).