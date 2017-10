"Mindhunter" już na platformie Netflix

Seryjny morderca zyskuje jego miano, gdy zabije więcej niż 2 osoby. Przeważnie działa w pojedynkę i wybiera ofiary, których nigdy wcześniej nie znał. Nie zatrzyma się, dopóki nie zostanie schwytany. Oglądaj najlepsze kryminalne serie i dopadnij seryjnych morderców razem z Netfliksem!Koniec lat 70. Dwóch agentów FBI zmienia oblicze kryminologii, badając umysły morderców i niebezpiecznie przybliżając się do poznania istoty bezwzględnego zła. Sfrustrowany negocjator Holden Ford znajduje zaskakującego sojusznika w osobie doświadczonego agenta Billa Tencha i zaczyna badania nad nową klasyfikacją morderców. Agenci mają jeden cel, a jest nim stworzenie portretów psychologicznych seryjnych morderców i dążenie do prewencji kryminalnej. Ich praca i spotkania ze skazańcami w więzieniach na terenie kraju wywołują niejednokrotnie trudne emocje. Mimo, że ich działania nie spotykają się z aprobatą kolegów z FBI, to jednak dzięki intuicji głównych bohaterów udaje się dokonać aresztowań zbrodniarzy.Netflix wie, które produkcje spodobają się widzowi zaraz po zapoznaniu się z seriączy. Wszystkie mają wspólny mianownik z najnowszym serialem – a jest to zbrodnia przykryta gęstą, mroczną i zimną mgłą. Seriale takie jakczyodkrywają tajemnice kryminalnego półświatka, a tym samym nawiązują do detektywistycznej smykałki Holdena Forda. Jako, że nowy serial to opowieść o niejednoznacznej, ciemnej sferze życia seryjnych morderców widzowie chętnie sięgną również polub serial, odkrywający przed widzami mroczne tajemnice społeczeństwa, przyciągnie widzów również do, czy psychologicznej seriiŚwiatowa premiera serialumiała miejsce— tylko w serwisie Netflix. W serialu występują Jonathan Groff ), Holt McCallany ), Anna Torv ) oraz Hannah Gross ). Za reżyserię odpowiadają David Fincher (Zaginiona dziewczyna, The Social Network, Zodiak), Asif Kapadia ), Tobias Lindholm ) i Andrew Douglas ), a producentami wykonawczymi są David Fincher Charlize Theron oraz Cean Chaffin – Leonard Shelby szuka mordercy swojej żny, a ponieważ cierpi na zanik pamięci krótkotrwałej, wszystkie informacje tatuuje sobie na ciele. Ten hit kina niezależnego zdobył 2 nominacje do Oscara i wiele nagród. W rolach głównych Guy Pearce Carrie-Anne Moss . Na Netfliksie już od 16 października.to niezwykła saga rozgrywająca się we współczesnych Niemczech. Zaginięcie dwojga małych dzieci wydobywa na światło dzienne skrywane sekrety czterech rodzin i zaburzone relacje pomiędzy ich członkami.