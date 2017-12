"Mindhunter" z drugim sezonem

Netflix oficjalnie dał zielone światło na realizację drugiego sezonu serialuDla części z Was powyższa informacja zapewne nie jest zaskoczeniem - o kontynuacji show mówiło się jeszcze przed październikową premierą pierwszej serii.stworzył Joe Penhall . Jednym z producentów oraz reżyserem części odcinków jest David Fincher . Główne role w serialu grają Jonathan Groff Koniec lat 70. Dwóch agentów FBI zmienia oblicze kryminologii, badając umysły morderców i niebezpiecznie przybliżając się do poznania istoty bezwzględnego zła. Sfrustrowany negocjator Holden Ford znajduje zaskakującego sojusznika w osobie doświadczonego agenta Billa Tencha i zaczyna badania nad nową klasyfikacją morderców. Agenci mają jeden cel, a jest nim stworzenie portretów psychologicznych seryjnych morderców i dążenie do prewencji kryminalnej. Ich praca i spotkania ze skazańcami w więzieniach na terenie kraju wywołują niejednokrotnie trudne emocje. Mimo, że ich działania nie spotykają się z aprobatą kolegów z FBI, to jednak dzięki intuicji głównych bohaterów udaje się dokonać aresztowań zbrodniarzy.