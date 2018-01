"Moja piękna pralnia" z Danielem Day-Lewisem powróci jako serial

3 2 1



Powstanie serialowy remake filmu- filmu, który stał się przepustką do sławy dla Daniela Day-Lewisa . Jego twórcą jest Kumail Nanjiani , gwiazda serialui filmuAkcja oryginału rozgrywała się wśród Pakistańczyków mieszkających w Londynie. Jednym z nich jest Omar, bezrobotny chłopak mieszkający ze swoim zniedołężniałym ojcem alkoholikiem. Wuj Omara zatrudnia go w myjni samochodowej, a kiedy okazuje się, że chłopak ma talent do rachunków, pozwala mu kierować podupadającą pralnią. Omar najmuje do pomocy przyjaciela z dzieciństwa, Johnny'ego, należącego do grupy faszystów, znęcającej się nad londyńskimi Pakistańczykami. Udoskonalona pralnia zaczyna przynosić zyski, a Johnny i Omar zbliżają się do siebie. Nanjiani przygotuje scenariusz serialu, a także wystąpi w nim, choć na razie nie wiadomo w kogo się wcieli. Na razie nie wiadomo, która ze stacji lub platform zajmie się emisją