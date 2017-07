"Movie się" i Popielecki z nominacjami do nagród PISF

fot. Anna Rezulak

Poznaliśmy listę nominowanych do- jedynych polskich nagród za znaczące osiągnięcia w upowszechnianiu i promocji polskiego kina. Kolejną szansę na nagrodę dostała załoga filmwebowego- Łukasz Muszyński, Jakub Popielecki i Michał Walkiewicz. Kuba, nasz redakcyjny kolega, został również nominowany w kategorii "Krytyka filmowa"Nominację dla najlepszego krytyka zdobył ponadto współpracujący z Filmwebem Piotr Czerkawski. Znany m.in. z gościnnych wizyt w "Movie się" Błażej Hrapkowicz ma szansę na statuetkę za swój program "Hrapkowidz" w radiowej Czwórce, z kolei wyróżniony w II edycji "Powiększenia" Michał Piepiórka rywalizuje w kategorii "Publicystyka filmowa w internecie" (blog "Bliżej Ekranu").Oto pełna lista nominowanych do 10. edycji Nagród PISFKino Fenomen w KielcachKino Światowid w ElbląguKino Światowid w Katowicach3. Festiwal Filmowy Kino Dzieci w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i 24 innych miastach9. Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych Animator w PoznaniuFestiwal objazdowy Kinobus w województwie zachodniopomorskimDI Factory za wydawnictwo płytowe blu-ray "Martin Scorsese Presents: Masterpieces of Polish Cinema"Krakowska Fundacja Filmowa za promocję filmu animowanego "Cipka" w reż. Renaty GąsiorowskiejPolska Komisja Filmowa za "Polish Film Magazine"Piotr CzerkawskiJakub PopieleckiArtur Zaborski"Hrapkowidz" w Programie Czwartym Polskiego Radia, Błażej Hrapkowicz"Movie się" na portalu www.filmweb.pl, Łukasz Muszyński, Michał Walkiewicz oraz Jakub Popielecki"Program obowiązkowy" w Telewizji Kino Polska, Magdalena Juszczyk"Bliżej Ekranu", blog Michała PiepiórkiŁukasz Adamski za recenzje i teksty filmowe na portalu http://www.wpolityce.pl "Spór w kinie", blog Krzysztofa Spóra"Cicha eksplozja. Nowe kino Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej", pod red. Jagody Murczyńskiej"Europejskie kino gatunków", pod red. Piotra Kletowskiego"Sejsmograf duszy. Kino według Marii Kornatowskiej", pod red. Tadeusza SzczepańskiegoEdukacja filmowa dla dzieci i młodzieży w Kinie Amok w GliwicachFestiwal i Konkurs filmowy 48 Hour Film Project w Warszawie, Katowicach i we WrocławiuMłodzieżowa Akademia Filmowa w Nowym SączuAgainst Gravity za krajową dystrybucję filmuw reż . Pawła Łozińskiego Forum Film Poland za krajową dystrybucję filmuw reż. Wojciecha Smarzowskiego New Europe Film Sales za zagraniczną dystrybucję filmuw reż. Tomasza Wasilewskiego DKF Bez Nazwy w ŁowiczuDKF Gag w BiałymstokuDKF Rozpięci w KrakowieFixafilm za cyfrową rekonstrukcję filmuw reż. Andrzeja Wajdy Konsorcjum rekonstrukcyjne DI Factory/reKINO za cyfrową rekonstrukcję filmuw reż. Andrzeja Wajdy Konsorcjum rekonstrukcyjne DI Factory/reKINO za cyfrową rekonstrukcję filmuw reż. Agnieszki Holland Kapituła nie przyznała w tym roku nominacji w kategoriiNagrody PISFNagrody PISF są szczególnym wyróżnieniem w branży filmowej, doceniającym pracę osób i instytucji niezwiązanych z produkcją filmów. To jedyne polskie nagrody, wręczane w kilkunastu kategoriach, za znaczące osiągnięcia w upowszechnianiu i promocji polskiego kina i ułatwienie dostępu do polskiej twórczości filmowej. Nagrody PISF są przyznawane od 2008 roku. Kandydatów mogą zgłaszać instytucje kultury, szkoły filmowe, władze samorządowe, instytucje pozarządowe związane z kulturą i inne podmioty działające w sektorze kultury.Uroczysta gala wręczenia Nagród PISF tegorocznym laureatom odbędzie się 19 września podczas 42. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.