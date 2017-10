"My Little Pony" i "Botoks" w Objazdowym Kinie Visa

Październikowa trasa kina ruszyła z "kopytka" premierą filmu animowanego. Sympatyczne, wielobarwne kucyki wyruszają w pełną przygód podróż, podczas której zyskają nowych przyjaciół, takich jak morskie koniki czy dobroduszni piraci, przeżyją wiele emocjonujących i zabawnych perypetii i po raz kolejny udowodnią, że przyjaźń to magia!W październiku na ekranie Kina Visa pojawi się też wyjątkowy– to pierwsza pełnometrażowa animacja malarska, przedstawiająca historię życia i śmierci jednego z najsłynniejszych malarzy wszech czasów – Vincenta van Gogha. Film zachwyca widzów na całym świecie, każda z 65 000 klatek filmu została ręcznie namalowana, w projekcie wzięło udział aż 125 malarzy z całego świata, którzy świat znany z obrazów van Gogha ożywili na ekranie. Film stanowiący arcydzieło sztuki filmowej w wyjątkowy sposób pokazuje życie malarza oraz zmusza do zastanowienia się nad okolicznościami jego śmierci.Jesień to czas Halloween i pora filmowego straszenia na ekranie. Premierowo w Objazdowym Kinie Visa pojawi się oparty na motywach powieści kultowego pisarza Stephena Kinga film. Grupa dzieciaków stawi czoła przerażającym tajemnicom ukrytym w ciemności, a na ich drodze stanie nikczemny klaun, specjalista w zadawaniu cierpienia. To zdecydowanie pozycja dla widzów o mocnych nerwach i jeden z największych hollywoodzkich hitów tej jesieni.to oparty na faktach thriller o miłości, która prowadzi do zbrodni. Film przeniesie widzów do lat stalinowskich, w których w okolicach Krakowa dochodzi do serii zagadkowych morderstw. Podejrzenia padają na szanowanego obywatela, zwanego "Pięknym Władkiem". Tą historią żyła kiedyś cała Polska. W roli głównej charyzmatyczny Andrzej Chyra, a na ekranie partnerują mu m.in. Bogusław Linda Tomasz Schuchardt . Na ekranie Objazdowego Kina Visa film pojawi się od dnia ogólnopolskiej premiery kinowej, czyli od 20 października.W październiku dodatkowo na ekranie:wyświetlany głównie w 3D, propozycja dla młodzieżyoraz– najnowszy film Patryka Vegi Objazdowe Kino Visa oferuje nie tylko najnowsze filmy, ale również wyjątkowe promocje. Na miłośników filmu, którzy zapłacą kartą Visa, czeka specjalna 50% zniżka na bilety i zestawy w barku kinowym. Dodatkowo, użytkownicy kart Visa mają pierwszeństwo wejścia na seans oraz mogą zarezerwować miejsca w najlepszych rzędach, usytuowanych na środku sali kinowej. Ta wyjątkowa promocja obowiązuje codziennie, w każdej odwiedzanej przez Objazdowe Kino Visa lokalizacji.Bilety dostępne są w kasach kina oraz w internetowej przedsprzedaży. Wszystkie szczegóły dotyczące promocji, repertuaru, przedsprzedaż biletów i aktualna lista odwiedzanych miejscowości znajdują się na stronie: